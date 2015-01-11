В Челябинской области Центробанк предложил избавиться от мелочи

По сообщению пресс-службы Уральского ГУ Банка России, со 2 по 6 июля текущего года жители Челябинской области смогут обменять монеты на банкноты без комиссии.

Специалисты Центробанка заявляют, что мелкие монеты, копившиеся в кошельках южноуральцев, часто не возвращаются в оборот и не «работают», как положено.

Мелочь, валяющуюся без дела, можно сдать со 2 по 6 июня. Дни приема монет пройдут более чем в 20 офисах банка в Челябинске, Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Озерске, Пласте, Снежинске, Сатке, Трехгорном, Троицке, Чебаркуле и Южноуральске. Обмен производится без взимания комиссионной платы. Учитывая данные статистики, в 2017 году кассы банков «обеднели» на 112 миллионов штук монет, а вернулось обратно чуть больше половины. Компетентные эксперты уверены, что общее количество монет в обращении уже значительно превосходит потребность населения в них. Часть денег можно будет обменять на памятные банкноты, которые посвящены чемпионату мира по футболу.

Уточняется, что в акции участвует 21 банк: «Челиндбанк», «Кредит Урал Банк», «Уралпромбанк», «Челябинвестбанк», «Сбербанк», «АКБ «РосЕвроБанк», «ОТП Банк», «Россельхозбанк», «СМП Банк», «АКБ «Авангард», «Бинбанк», «Росбанк», «ВУЗ-Банк», Банк ГПБ «Уральский», ФК «Открытие», «АК БАРС», «АЛЬФА-Банк», «Банк Уралсиб», «БКС Банк», «СКБ-Банк», «ХКФ Банк».

http://u74.ru/