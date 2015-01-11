Небольшие штрафы россиян будут списываться автоматически

В России будут списываться автоматически небольшие суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, штрафы до 3 тысяч рублей будут взиматься без возбуждения исполнительного производства со счета должника. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму в октябре прошлого года, оптимизирует порядок взаимодействия банков и ФССП.

В настоящее время кредитные организации обязаны передавать приставам данные об аресте счетов должника и имеющихся на них суммах, но не установлено, кто должен утверждать формы такого взаимодействия. Кабмин предложил это исправить, закрепив в законе, что за форму бумажных документов отвечает ФССП вместе с Центробанком, а за электронный оборот — еще и Минкомсвязь. Проект был принят в первом чтении в январе 2018 года.

Так, единоросс Зариф Байгускаров (с 2001 по 2016 год занимал должность главного судебного пристава Республики Башкортостан) предложил к законопроекту поправки, вводящие упрощенный механизм взимания автоштрафов.

Речь идет о нарушениях ПДД, которые зафиксированы с помощью специальных техсредств и предусматривают штрафы в размере менее 3 тысяч рублей. Алгоритм предполагает принудительное взыскание без возбуждения исполнительного производства. В трехдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

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