В этом году среди озерских выпускников 23 медалиста

20 июня завершился период сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками одиннадцатых классов. В понедельник на аппаратном совещании начальник управления образования администрации Любовь Горбунова подвела итоги ЕГЭ в Озерском городском округе.

– На сегодняшний день мы располагаем результатами по шести предметам, – отметила Любовь Горбунова. – Это два обязательных предмета – математика и русский язык, а также предметы по выбору: история, география, химия и информатика. По результатам ЕГЭ все выпускники одиннадцатых классов, прошедшие государственную итоговую аттестацию, получат свои аттестаты.

Начальник управления образования напомнила, что экзамен по математике был поделён на два уровня – базовый и профильный. Базовый уровень сдавали практически все выпускники. Большинство экзаменационных работ получили оценки «4» и «5», и только три работы – оценку «3».

Профильный экзамен по математике – это сложная дисциплина, которую озерские выпускники сдали успешно. Большое количество результатов от 92 до 94 баллов (при максимально возможном 100 баллов) и только трое выпускников не справились с профильным уровнем, но поскольку они ранее успешно сдали базовый, то на получении аттестата эта ситуация не отразится.

– На мой взгляд, озерские выпускники блестяще прошли итоговую аттестацию по русскому языку. Отрицательных результатов нет, 68 человек получили баллы от 91 до 98, и о многом говорят пять стобалльных результатов – три в лицее №39, один в школе №32 и один в лицее №23, – пояснила Любовь Горбунова.

По информации управления образования, среди выпускников этого года сто баллов по информатике набрал учащийся лицея №39, а также по истории – выпускница школы №41 посёлка Новогорный. Кроме того, Любовь Горбунова отметила, что в этом году школы посёлка Метлино и Новогорный показали высокие результаты по различным предметам.

К сожалению, ряд учащихся не смогли пройти минимальный порог по истории и химии, и соответственно результат экзаменационной работы был отрицательный, но поскольку это предметы являются предметами по выбору, то на получение аттестата они не влияют.

В завершение доклада Любовь Горбунова представила цифры по количеству медалистов:

– В 2018 году в Озерском городском округе 23 медалиста – по одному в школе №29 и в школе №27, два человека в школе №21, четыре – в школе №32, семь – в лицее №23, в лицее №39 – восемь человек.

По традиции свои заслуженные награды выпускники получат на торжественной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» при участии главы округа Евгения Щербакова.

– Наши выпускники не только продемонстрировали свой высокий уровень подготовки, но и своими успехами ещё раз подтвердили, что качество образования в Озерском городском округе находится на высоте. И все это говорит о том, что для проживания и воспитания детей в Озерске созданы замечательные условия, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Помимо достойного общего образования, нашим детям предлагаются разнообразные социальные сценарии в сфере дополнительного образования. Поэтому Озерск имеет конкурентные преимущества для семей, которые заинтересованы в комфортном проживании и развитии своих детей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36261/