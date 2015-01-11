«Всё поправимо»: мама малышки, родившейся без пищевода, рассказала о спасении дочери

Девятимесячная София, которой хирурги детской областной больницы на днях «сшили» новый пищевод, чувствует себя прекрасно и пробует на вкус свою первую смесь.

Буквально пару десятилетий назад новорожденную с атрезией пищевода могли и не спасти. Пище некуда было проходить, ведь пищевод у Софии заканчивался на уровне шеи, до желудка пути просто не было. Но сегодняшние технологии позволили врачам заметить это, когда девочка еще была в животе у мамы, и вовремя позаботиться о спасении крохи.

— То, что у дочери пищевод по размеру меньше нормы, мы узнали на втором скрининге. Врачи тогда сразу успокоили, что всё поправимо, — вспоминает мама девочки Алёна. — Сразу сказали, что после рождения ей проведут обследование и либо растянут собственный пищевод, либо поставят гастростому.

София родилась в срок, но не в местном роддоме, в Озёрске, а в областном перинатальном центре, откуда ее сразу забрали врачи Челябинской областной детской клинической больницы. Во время обследования специалисты поняли, что пищевода у девочки нет совсем.

— На вторые сутки дочери вывели трубочку из желудка на живот, гастростому. Через эту трубочку нам предстояло питаться несколько месяцев, — вспоминает мама девочки.

Впрочем, молодая мама быстро научилась кормить малышку необычным способом и ухаживать за стомой.

— Особого дискомфорта она ей не доставляла: дочка спокойно питалась, переносила необходимые процедуры, переворачивалась на живот, но самой главное, прибавляла в весе. София даже перевыполняла положенные по возрасту нормы, — говорит Алёна.

К девяти месяцам девочка окрепла и они с мамой приехали на плановую операцию.

— Мне объяснили, что это будет пластика пищевода, во время которой хирурги возьмут кусочек кишки и нарастят им пищевод. Операция шла около трёх часов, после неё у дочки остались два небольших разреза, — говорит женщина.

10 дней врачи наблюдали за малышкой в реанимации, но всё прошло гладко. Там она сделала первый глоток воды, потом, так же под присмотром врачей, прошло первое кормление.

— Дочка раньше только соску сосала, а тут ей вдруг дали что-то необычное. Это была смесь из бутылочки. Конечно, она сначала отказывалась от бутылки, а потом долго держала смесь во рту, — рассказывает Алёна. — Постепенно дочка начала привыкать кушать по-новому.

У малышки уже появились свои вкусовые предпочтения. Первая смесь, которой начали кормить Софью, ей пришлась не по вкусу, вторая понравилась больше. Девочка понемногу набирает вес после операции и готовится ехать домой, где их с мамой уже заждались родные.

По словам врачей, крохе больше не должны потребоваться операции, от неё лишь требуется соблюдать диету.

— Хорошо, что есть такие врачи, которые умеют творить настоящие чудеса, — улыбается Алёна, обнимая маленькую дочурку.

Как ранее рассказал главный детский хирург Минздрава Челябинской области Михаил Ростовцев, такие патологии, как у Софии, встречаются крайне редко, но тем не менее опыт лечения таких детей на Южном Урале есть. И он успешен.

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