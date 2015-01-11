Озеро Тургояк переплывут 300 южноуральцев

На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) состоится масштабный заплыв на открытой воде – акция, в котором примут участие 300 южноуральцев, пройдет 7-8 июля.

В соревнованиях примут участие не только профессионалы, но и любители данного вида спорта. Спортсмены могут выбрать одну из двух дистанций: 1 миля или 4 км. Пловцам нужно будет проявить навыки ориентирования на открытой воде и внимательно следить за траекторией: небольшое отклонение от курса значительно увеличит маршрут. Дистанция в 4 км протянется от острова Веры с запада на восток. Трасса в 1 милю будет расположена у финишного городка в районе клуба-отеля «Золотой Пляж».

Заплыв Ural Swim станет одним из этапов международной плавательной серии X-Waters. В 2018 году соревнования также пройдут в районе Керченского пролива, Селигере, Байкале, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Териберке, Севане и Австрии. Проект ставит перед собой цель вдохновлять людей на амбициозные спортивные цели, объединять российских и зарубежных любителей плавания, развивать спортивный туризм.

https://dostup1.ru/