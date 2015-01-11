Абитуриенты-инвалиды смогут подавать заявки в несколько вузов

Абитуриенты-инвалиды смогут подавать заявки сразу в несколько вузов – соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

До этого абитуриенты-инвалиды поступали в вузы в пределах квоты, а если она была превышена, между ними проводился конкурс. Эти правила не гарантировали зачисление человека с ограниченными возможностями здоровья в университет, даже если он успешно сдал экзамены.

Новый закон предполагает, что дети с ОВЗ, инвалиды I и II групп смогут пользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты, если они успешно сдали вступительные экзамены. Подавать заявки можно в несколько вузов, но не более пяти, сообщает РИА Новости. Часть абитуриентов-инвалидов сможет подать документы в высшие учебные заведения, проводящие дополнительные экзамены творческой направленности.

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