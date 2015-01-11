Средняя зарплата врачей в Челябинской области достигла 63 тыс.

По данным на 1 июня, средняя зарплата врачей в Челябинской области достигла 63,3 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 31,4 тыс., младшего – 29,3 тыс.
«Ежемесячный мониторинг уровня зарплаты медперсонала показывает выполнение плановых индикативных показателей (майский указов – прим. АН "Доступ") по всем категориям. В большинстве своем медицинские организации выполняют свои расходные обязательства без создания просроченной задолженности перед поставщиками медикаментов, продуктов и других ресурсов, необходимых для работы медучреждений», – отметила директор ТФОМС Ирина Михалевская.
Добавим, что рост зарплат медработников произошел благодаря увеличению федеральных поступлений в бюджет региона в 2017 году.
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Ключевые теги: зарплата, врачи, Челябинская область.
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