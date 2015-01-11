Синоптики обещают южноуральцам жаркий и дождливый июль

На июль синоптики прогнозируют для Челябинской области жаркую дождливую погоду – похолодает лишь на четыре дня.

По данным gismeteo, практически весь следующий месяц температура воздуха будет оставаться в пределах плюс 23−32 градуса. Ощутимое похолодание придет лишь на четыре дня — с 8 по 11 июля температура снизится до плюс 14−18 градусов. Затем снова вернется тепло — плюс 27−32 градуса.

И чуть ли не каждый день в первой половине месяца ожидаются дожди, в первую неделю июля нередки будут грозы. Или просто пасмурная погода — во второй половине июля. Ясно, солнечно, по прогнозам синоптиков, в июле будет только три дня, причем они распределятся равномерно — по одному в каждую декаду месяца.

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