Что подорожает в России с 1 июля?

С начала июля в России и Челябинской области ожидается уже традиционный взлет цен – в списке услуги ЖКХ, акцизы на табачные изделия и, возможно, услуги сотовой связи и интернета.

По стране повышение тарифов на коммуналку в текущем году составляет 4,1%, однако у каждого региона свои цифры — к примеру, сильнее всего повышение заметят жители Санкт-Петербурга и Якутии — 6%. В Челябинской области повышение ниже средней планки — 3,8%. В Северной Осетии, например, и Новосибирской области меньше — 3%.

Что касается тарифов на газ и электроэнергию, в списке регионов, которым придется столкнуться с новыми тарифами, Челябинская область не значилась. В общем и целом зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев разъясняет, что в два-три раза тарифы вырасти не могут, а рост регионы устанавливают в зависимости от того, куда в первую очередь нужно вкладывать существенный суммы. Если, например, серьезного ремонта требуют очистные, за воду придется платить чуть выше среднего, а за тепло и свет — ниже… Важным является то, чтобы общий рост индекса не превышал установленный ФАС.

Также эксперты отмечают, что в жилищной сфере не провели рыночные реформы — отсутствие рынка как такового не позволяет четко знать, насколько обоснованны новые тарифы, и насколько все это похоже на среднюю температуру по больнице…

Нечему будет радоваться и курильщикам — акцизы на табачные изделия вырастут на 10% - с 1562 до 1718 рублей за тысячу штук. Конечно, все это повлечет за собой рост цен. Хотя вот, например, ставка на сигары поднялась еще с начала года.

Зато могут вздохнуть свободнее автомобилисты — предполагалось, что со второго месяца лета поднимутся акцизы на моторное топливо, но после майского серьезного подорожания бензина власти решили по-другому. С 1 июля на 3 тысячи снижаются акцизы на бензин, и на 2 тысячи — на дизтопливо.

Плюс с первого июля сотовые операторы обязаны хранить сообщения и всю информацию своих пользователей на российской территории в течение шести месяцев, а с 1 октября то же будут обязаны делать и интернет-провайдеры. Но роста мобильных тарифов россияне на себе пока не ощутили — сотовые операторы заинтересованы в выручке без подъема тарифов, расширяя свои услуги. Тем более, ранее тарифы они уже оптимизировали и можно сказать, что все грядущие изменения покупателями уже оплачены.

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