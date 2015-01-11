На въездах в южноуральские города усилили меры безопасности

Массовые проверки транспорта проводятся в Челябинской области.
Рейд антитеррористической направленности организован ГИБДД, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.
На въездах в города и районы региона усилены меры безопасности, сотрудники Госавтоинспекции дежурят круглосуточно.
“С 21 августа уже проверено более 1600 транспортных средств, из них 127 автобусов. При проверки задержаны двое по подозрению в совершении преступления, и еще один человек, находящийся в розыске”, – отметили в областном управлении ГИБДД.
Рейд продлится в течение двух недель, по 5 сентября.
https://www.cheltv.ru/na-vezdah-v-yuzhnouralskie-goroda-usilili-mery-bezopasnosti/
Ключевые теги: Челябинская область, ГИБДД, проверки на дорогах, антитеррор.
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