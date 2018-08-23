» Почему молчит радио?

Ряд озерчан задались вопросом: почему замолчало проводное радио? Свои разъяснения дал первый заместитель главы Озерского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Иван Михайлович Сбитнев.

Из его сообщения следует, что ныне проводное радио находится на балансе частных лиц, письменно уведомивших администрацию города о прекращении технического обслуживания проводного радио, так как на реконструкцию, на перекладку сетей требуются значительные капиталовложения, чего, судя по всему, «частник» делать не собирается.

В свою очередь администрация выделять средства из бюджета на эти нужды не имеет права, поскольку это уже не муниципальная, а частная собственность.

Таким образом, убиваемая с 2006 года телерадиокомпания, похоже, окончательно завершила свое земное бытие.

Процесс этот прошел сквозь три администрации Озерского городского округа и ни одна из них не озаботилась нуждами своих избирателей.

Одни «властители» позволяли своим друзьям по байдарочным походам подводить телерадиокомпанию «Иртяш» к преднамеренному банкротству, попутно осуществляя рейдерский захват частных сетей ПТО «Видеоканал», другие – на фоне строительства «Фестиваля» позволили муниципальной собственности уйти в частные магнитогорские руки, третьим вовсе не до этого: надо ледовую арену строить за счет урезания бюджета…

Оставить весь округ без муниципальных СМИ – это надо постараться. А разговоры про то, что «проводное радио – прошлый век и проще всех нуждающихся обеспечить приемниками FM-вещания» – это чистой воды демагогия. Понятно же, что никто не собирается этого делать.

Хотя спасти от процедуры реального банкротства «УАТ» сегодняшней власти удалось, и это большое достижение. Жаль, что с телерадиокомпанией такого не произошло. Остались лишь воспоминания…

Александр Волынцев