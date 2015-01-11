В Челябинске пройдет международный турнир по скоростной сборке кубика Рубика

25 и 26 августа Челябинск станет столицей проведения одного из мировых туров спидкубинга*. Лимит соревнований — 100 человек, и все заявки уже поданы.

Турнир пройдет в 14 дисциплинах спидкубинга. В классических — 3х3, а также в сборке кубиков, в которых от четырех до семи граней. Кроме того, участники посоревнуются в сборке других замысловатых головоломок. Все результаты спортсменов, в том числе и рекорды, заносятся в мировой рейтинг.

— В турнире будут участвовать не только южноуральцы, но и спидкуберы из Уфы, Екатеринбурга в возрасте от 7 до 45 лет. Борьба пойдет на секунды, на доли секунд, — говорит организатор, делегат Всемирной ассоциации кубика Рубика Василий Стасьев.

Рекорд мира по сборке классического кубика составляет чуть больше четырех секунд, рекорд России — 6,16. У челябинцев лучшие результаты на уровне 8-9 секунд.

Турнир Ural Open-2018 пройдет по адресу ул. Гагарина, 50 (библиотека №22) 25-26 августа. Начало в 9.00. Вход свободный.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3213443/