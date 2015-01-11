Озерчане почтили память участников великого сражения

23 августа на мемориальном комплексе «Вечный огонь» собрались жители Озерского городского округа, чтобы вместе со всей страной отдать дань памяти и уважения участникам битвы на Курской дуге.

Памятное мероприятие было посвящено 75-летию со дня окончания Курской битвы. Следует напомнить, что Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года, и стала решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 12 июля под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории войны танковое сражение.

В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия Победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской битве. По случаю юбилея наиболее масштабные мероприятия прошли в Курской области. 22 и 23 августа эту знаменательную дату также отмечали миллионы граждан нашей страны. В Озерске юбилею великого сражения было посвящено памятное мероприятие у «Вечного огня», где собрались жители округа, участники строительных отрядов, ветераны, военнослужащие озерской дивизии войск национальной гвардии РФ.

– Сегодня мы с вами собрались, чтобы вспомнить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, отметить победу в Курской битве, – обратился к землякам и ветеранам глава округа Евгений Щербаков. – Ценой невероятных усилий, множества жизней была достигнута эта победа, и наступил коренной перелом в ходе войны, стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии.

Два миллиона человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов участвовали в этом знаменательном сражении. Уважаемые ветераны, примите низкий поклон и благодарность. Мы будем вечно помнить этот подвиг. Я обращаюсь к молодому поколению: цените наших ветеранов, чтите память, будьте благодарны старшему поколению за мирное небо над головой.

На памятном мероприятии также выступили заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по управлению персоналом Юлия Куцак и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

В настоящее время в Озерском городском округе проживают фронтовики, которые принимали участие в Курской битве – Леонид Иванович Басков, Всеволод Николаевич Левков, Николай Петрович Новосёлов, Николай Григорьевич Пучков.

Несмотря на свой преклонный возраст, накануне юбилейной даты, Всеволод Николаевич Левков и Николай Григорьевич Пучков приехали в лагерь «Отважных», встретились с юными озерчанами, вместе с ними вспомнили события тех лет.

23 августа на мемориальном комплексе у «Вечного огня» присутствовали Николай Петрович Новосёлов и Николай Григорьевич Пучков. В день 75-летия Курской битвы они почтили память своих фронтовых товарищей, принесли цветы к памятнику «Павшим защитникам Отечества».

О своём отце Евгении Ананьевиче Шелепаеве рассказала дочь погибшего фронтовика Лидия Евгеньевна Осипова. Она никогда не видела своего отца, но сохранила о нём светлую память. Лидия Евгеньевна родилась в 1940-м году, в 1941 году её отца призвали на фронт, а 13 июля 1943 года командир стрелковой роты Евгений Шелепаев погиб в сражении на Курской дуге.

Все собравшиеся на мемориальном комплексе минутой молчания почтили память погибших участников Курской битвы. К Вечному огню были возложены памятная гирлянда и цветы.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36814/