Южный Урал вошел в десятку лучших регионов по развитию ИТ-технологий

Об этом сообщил накануне глава Челябинской области Борис Дубровский на форуме «Информационное общество – 2018».

Губернатор уточнил, что регион вошел в 10-ку лучших по развитию информационного общества в прошлом году, при этом поднявшись сразу на 14 строчек рейтинга Минкомсвязи России.

- Считаю, что это в целом отражает уровень внимания, которое мы уделяем вопросам развития информационного общества, - подчеркнул губернатор. - Напомню, что в регионе с 2015 года системно осуществляется господдержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые специализируются в качестве Ай-Ти компаний. Компании получают налоговые каникулы, их прибыль заметно растет.

Добавим, что в столице Южного Урала два года назад был открыт АйТи-парк. Сейчас в нем уже 65 резидентов, успешно реализуются 35 проектов, в качестве стартапов получены около 120 миллионов рублей. А в прошлом году он стал регоператором «Сколково».

https://vecherka.su/articles/news/137482/