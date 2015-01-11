Южноуральцев ожидают дождливые выходные

Пасмурная погода сохранится в Челябинской области в ближайшие дни.

Так, по сведениям регионального Гидрометцентра, 25-26 августа в большинстве районов ожидаются дожди. Столбики термометров в ночные часы будут находиться между отметками +6°С и +12°С. Днем в субботу воздух прогреется до +13°С-18°С, а в воскресенье – до +17°С-22°С. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду, при этом завтра возможны порывы до 14 м/с.

https://www.cheltv.ru/yuzhnouraltsev-ozhidayut-dozhdlivye-vyhodnye/