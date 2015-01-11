И пусть погода не испортит ваши выходные! Афиша!

Осень всё ближе, но не стоит впадать в хандру! Осень - начало сезона больших и главных мероприятий!

Озёрск

25 августа

ЦРОФП Гагарин празднует 5-летие на Таганае! Подробности: https://vk.com/crossfitoz

25 августа, с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: Марафон 8-ой тур 1-ая группа «Пирамида комбинированная»

25 августа, 17-00

Площадка у крц Айвенго: слёт активной молодёжи! «Pena Party», дискотека, соревнования по автозвуку и т.д.

25 августа, 20-30

Городской парк: «Костёр дружбы» - спевка студенческих отрядов «Мирный атом».

26 августа, 13-00

Семейный центр «Точка роста»: корзинка из хлопкового шнура!

Красивая и полезная в доме вещь, отличный подарок и хороший повод... научиться вязать!

Кыштым

25 августа, 10-00

Клуб краеведов «Тихое зимовье» проведёт экскурсию на месте, где в начале прошлого века изготавливали взрывчатку. Динамитный завод в окрестностях города построили англичане в 1916 году. Его продукция использовалась в морских минах и при вскрышных работах. Начало экскурсии от Центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина. Справки по телефону 8-902-610-34-99.

25-26 августа

Слюдорудник: мотокросс. Кубок Урала, 3 этап.

Снежинск

24-26 августа

Берег озера Синара: XXXV юбилейного регионального фестиваля авторской песни

«Листопад-2018» .

Челябинск

25 и 26 августа

Конгрессно-выставочный холл: ярмарка #CHE_Market. Если Вы хотите найти ту самую, единственную милую сердцу вещицу или попробовать невероятно вкусное пирожное, Вам непременно стоит посетить наш маркет!

26 августа, 11-00

День открытых дверей в парке «Гардарика»: Вас ждут: посещение древнерусского поселения IX-XII вв, а так же укрепрайона Красной армии 1941-1945 гг., пройдёт обзорная экскурсия по парку, гусельно-гитарный концерт, показательные бои реконструкторов. Вход свободный. Так же на территории парка будут работать платные площадки: — фотографии в доспехах, с оружием; — стрельба из боевого лука; — метание сулицы (копья); — кузнечный мастер-класс; — гончарный мастер-класс; — сувениры; — средневековая кухня; — фронтовая кухня.

26 августа, с 14 до 17-00

Алое поле: к годовщине знаменитого Бородинского сражения 1812 года реконструируют битву русского воинства и французов. Грандиозный бой, который в истории привел к победе России над Наполеоном, станет наиболее яркой частью большого праздника.

Екатеринбург

С 22 августа

Парк им.В.В.Маяковского: ежегодная выставка скульптур из металла «Лом».

25 августа, 12-00

ЦПКиО: расочное карнавальное шествие, на котором семьи представляют оригинально оформленные детские коляски - «Парад колясок — 2018»

25 августа, 12-00

Плотинка: фестиваль еды «A la carte». Финальное гастрономическое событие этого лета — фестиваль еды и путешествий.ализированный на автотематике, на всех видах тюнинга, это место встречи интересных проектов города!

25 августа, с 14-00

Литературный квартал: фестиваль проекта «Куча Речи». На мероприятии проведут нетворкинг для горожан, активно говорящих на английском. Фестиваль будет разделён на несколько зон. На зоне STAGE откроется поэтический клуб, а с 15:00 там можно будет пообщаться как с носителями языка, так и с городскими специалистами в области английского. Завершится фестиваль двухчасовым живым концертом англоязычных музыкантов.