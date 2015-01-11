Озерчане посетили «Колесо жизни»

Областной традиционный фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Колесо Жизни» состоялся в Трехгорном. Главными площадками состязаний стали фойе и площадь ДК «Икар».

«Областные состязания «Колесо жизни» для людей с ограниченными возможностями появились пять лет назад. Соревнования начинались как волонтерские, но это мероприятие сразу завоевало популярность. Нас поддержало министерство социальных отношений Челябинской области. И со второго года к этой работе подключилась администрации города и Приборостроительный завод. Сейчас соревнования стоят у нас в календаре общегородских мероприятий, и мы уделяем этому событию большое внимание»

– пояснила заместитель главы администрации Трехгорного по вопросам социальной сферы Елена Сотникова.

Идейный вдохновитель фестиваля в Трехгорном – председатель местной организации общества инвалидов Оксана Лоза.

В этом году фестиваль спорта «Колесо жизни» собрал 123 параспортсмена из Озерска, Варны, Челябинска, Златоуста, Усть-Катава, Кыштыма, Юрюзани, Чесмы, Варненского, Агаповского, Аргаяшского, Нагайбакского районов, а также четыре команды из Трехгорного. Соревновались они в шашках, дартсе и броске мяча на меткость. В итоге упорной борьбы озерчанка Людмила Жемчужная взяла 3-и место в шашках. В дартсе Наталья Алферова стала второй среди женщин.

В организации фестиваля спорта «Колесо жизни» в Трехгорном приняли участие администрация города и Приборостроительного завода, волонтеры школы дзюдо, управление физкультуры и спорта, муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и спорт», управление культуры, управление социальной защиты населения, прихожане и служители храма Покрова Пресвятой Богородицы, войсковая часть 3442.

Отметим, в регионе при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского активно развиваются различные виды адаптивного спорта. Областным реабилитационным центром «Импульс» регулярно проводятся зимние и летние спартакиады, включающие легкую атлетику, игру в шашки и шахматы, плавание, теннис, армспорт. Также ежегодно южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья осваивают водный и пеший туризм. Ближайшее такое спортивное состязание – областная спартакиада инвалидов по летним видам спорта. Пройдет она с 10 по 13 сентября в Верхнеуральском районе.

Антон Шалимов