Южноуральцы пытаются вернуть свои деньги из-за переплаты за свет

Южноуральцы штурмуют офис энергетиков. После смены гарантирующего поставщика у жителей Челябинской области возникли вопросы по переплате за свет. Чтобы вернуть свои деньги, люди целыми днями стоят в очередях, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Этот офис — единственный в регионе, где можно подать документы на возврат денег. Ждать приходится не по одному часу. А место — занимать с раннего утра. Работает только одно окно.

— Здесь с июля месяца ходим, обиваем пороги, и никто ничего не может сказать, куда идти. У нас просто идет переплата. В принципе, у нас идет переплата. Довольно ощутимая.

В офисе «Челябэнергосбыта» признают: потребителей так много, что быстро сделать перерасчет невозможно — полтора миллиона южноуральцев и 50 тысяч юридических лиц. К тому же большая часть сотрудников уже перешла работать в новую компанию — «МРСК Урала».

«Большая часть сотрудников, порядка 90%, перешли из ПАО Челябэнергосбыт в МРСК Урала. Естественно, что нагрузка колоссальная. Мы не справляемся», — комментирует Елена Остапенко, начальник управления анализа сводной отчетности ПАО «Челябэнергосбыт».

Министерство энергетики России в июне лишило «Челябэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика. В экстренном режиме пришлось искать новую обслуживающую организацию. Функции временно передали «МРСК Урала». Переход к новой снабжающей организации совпал с ежегодным повышением тарифа.

— Смена гарантирующего поставщика не повлияла на стоимость электроэнергии. С 1 июля 2018 года изменились тарифы на электроэнергию для населения. Данные изменения происходят ежегодно, с 1 июля.

Пока, чтобы не стоять в очередях, потребителям советуют отправлять все документы по почте. Для возврата переплаты необходимо прикрепить копию паспорта, чеки и банковские реквизиты, куда необходимо вернуть деньги. Кроме того, работает «горячая линия». Впрочем, срочности никакой нет, заверяют энергетики. Работать будут до Нового года, пока не вернут переплату всем.

https://www.cheltv.ru/yuzhnouraltsy-pytayutsya-vernut-svoi-dengi-iz-za-pereplaty-za-svet/