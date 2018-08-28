Путин выскажется о пенсионной реформе 29 августа

Президент Владимир Путин планирует заявить о своей позиции по поводу изменения пенсионного законодательства в формате телеобращения 29 августа.

Владимир Путин во вторник, 28 августа, провел совещание по социально-экономическим вопросам с членами правительства, на котором предложил обсудить изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся повышения возраста выхода на пенсию. Свое мнение глава государства пообещал высказать после того, как выслушает членов правительства. Телеобращение планируется в среду, 29 августа, сообщает ТАСС.

Обсуждаемый сейчас вариант изменения пенсионной системы предусматривает переходный период до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Министерство труда и социальных отношений готовит программу по поддержке регионов в сфере занятости и повышения квалификации людей предпенсионного возраста. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 5 млрд рублей.

Напомним, законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства прошел первое чтение в Государственной Думе 19 июля. Срок предоставления поправок ко второму чтению – 24 сентября.

В Челябинске состоялось три митинга против пенсионной реформы. Около 3 тыс. человек пришли в сквер Колющенко 14 июля. Аналогичные акции уже проводили сторонники политика Алексея Навального и Федерация профсоюзов. В областной столице в сентябре планируется провести еще два митинга против повышения пенсионного возраста. Их организуют коммунисты и сторонники Навального.

https://dostup1.ru/society/Putin-vyskazhetsya-o-pensionnoy-reforme-29-avgusta_109056.html