В Челябинской области начинает работать новый молодежный бизнес-проект

В челябинских муниципалитетах открывается образовательный проект для молодежи «Энергия бизнеса». Программа подготовлена Госкорпорацией «Росатом».

«Росатом» делает ставку на молодых, амбициозных людях с активной жизненной позицией, желающих найти себя в бизнесе и внести вклад в развитие закрытых городов. Благодаря разнообразию бизнес-игр и использованию приемов презентации, у них есть прекрасный шанс попробовать себя в качестве предпринимателей. Конечно, каждому начинающему бизнесмену на первых порах необходима поддержка наставника, который поможет осуществить все этапы от зарождения концепции до её конечной реализации," — рассказывает главный специалист управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Анна Петрухина.

Ребят ожидает насыщенная двухдневная программа из серии мастер-классов, которые проведут профессиональные бизнес-тренеры Челябинской области. Начинающим предпринимателям предложат разработать свои бизнес-планы и получить по ним экспертное заключение. Молодые люди смогут пообщаться коммерсантами региона, познакомятся с деятельностью перспективных развивающихся южноуральских фирм.

Программа начинает работать Трехгорном 18 сентября и продолжится 19 сентября в Снежинске и Озерске.

http://u74.ru/news/biznes/v-chelabinskoj-oblasti-nachinajet-rabotat-novyj-molodezhnyj-biznes-projekt-26250.html