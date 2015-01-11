Решения по сохранению региональных льгот для 55-летних женщин и 60-летних мужчин в Челябинской области примут в ближайшее время

Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Александр Журавлев прокомментировал обращение Владимира Путина по пенсионной реформе.

Он отметил, что президент России высказал свою точку зрения «честно и открыто». И добавил, что региональные власти в ближайшее время примут решения по сохранению льгот для тех, кто достигнет возраста, с которого уходят на пенсию до реформы.

«И особенно подчеркну, что он поддерживает предложения регионов о сохранении региональных и федеральных льгот для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. Я уверен, что фракция «Единая Россия» совместно с депутатами Законодательного Собрания и губернатором Борисом Дубровским в ближайшее время примем это решение», — сказал Александр Журавлев.

Владимир Путин выступил с обращением по пенсионной реформе в среду, 29 августа. Он считает, что для женщин пенсионный возраст нужно увеличить не на восемь лет, как предлагалось, а на пять. Для мужчин, по мнению президента, новый возраст должен остаться на уровне 65 лет.

Также он высказался по поводу сохранения льгот. Имеются в виду как федеральные - по налогам на недвижимость и землю, так и региональные.

«Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства поддержал и введение для работодателей уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Он также сообщил об увеличении пособия по безработице для этих россиян. Его планируется поднять до 11 тыс. 280 рублей в месяц с 1 января 2019 года и выплачивать в течение года после увольнения.

http://echochel.ru/news/2018/08/29/75865/