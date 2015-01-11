Наши на «Аракуле-2018»

Уже семнадцатый по счету Региональный фестиваль-конкурс самодеятельной песни и поэзии прошел на берегу озера Аракуль.

Каждый год около полутысячи любителей авторской песни со всего Урала собираются на базе бывшего лагеря «Орленок» в поселке Аракуль Каслинского района. Повод традиционен: фестиваль Клубов самодеятельной песни.

Особой чертой этого фестиваля является его безвозмездность и абсолютное нахождение вне коммерческого поля.

Так было с самого начала, так есть и сейчас. Впрочем, никто не отказывается от спонсорской и технической поддержки сил, любящих самодеятельную песню.

Фестиваль этот стал популярен и востребован, не случайно он уже занял свое место в Уральском региональном календаре-ежегоднике регулярно проходящих мероприятий авторской песни.

В жюри в этом году (впрочем, как и всегда) входили люди, знающие об авторской песне не понаслышке: Константин Просеков, Юрий Рязанов, Олег Павлов (поэт, драматург, актер, председатель Челябинского отделения Союза писателей России) и Анна Молчанова (исполнитель авторской песни, педагог, руководитель клуба «Атмосфера»). Перед ними стояла непростая задача: определить лауреатов и дипломантов фестиваля по пяти номинациям. С чем жюри справилось блестяще.

«Аракуль-2018» стал урожайным для озерчан.

Среди главных призеров – Марат Шакиров (как автор музыки); в номинации «Авторы» дипломанткой стала дебютантка фестиваля Алена Глазкова; в номинации «Дети» диплом лауреатом получила Анастасия Малыгина (КСП «Островок»), а дипломантами в этой номинации признаны – дуэт Александра Кислицына и Анастасия Малыгина из КСП «Островок».

Почетное второе место получил интернациональный (в географическом смысле) дуэт Ирина Гальчина (Озёрск) и Николай Чернышёв (Снежинск). С учетом того, что Ирина впервые вышла на сцену – это несомненный успех.

«Мы вместе с ней едем на отраслевой фестиваль Уран-235 в Питер, - поделился творческими планами Николай Чернышев, - Настроение - боевое... Пьём сырые яйца и разучиваем гаммы...»

Порадуемся за земляков и пожелаем удачи!

Александр Волынцев