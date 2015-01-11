Борис Дубровский – детям: «Реальные дела» к 1 сентября находятся на контроле ЗВУ

Программа «Реальные дела» была инициирована губернатором Челябинской области, председателем областного Совета движения «За возрождение Урала» Борисом Дубровским в 2016 году. По решению Бориса Александровича она была принята в целях устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов.

В 2018 году на решение первоочередных проблемных вопросов из областного бюджета было выделено более 500 млн рублей на благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство новых котельных и газификацию, реконструкцию социальных учреждений, а также на приобретение новой техники. Всего в нынешнем году планируется выполнить более 350 реальных дел.

Актив ЗВУ по всей области взял на себя непростую задачу – общественный контроль за ходом выполнения программы «Реальные дела». Для этого «движенцы» на постоянной основе выезжают в города, села и деревни региона. На минувшей неделе рабочие поездки были совершены в Октябрьский и Еткульский районы. Там общественникам предстояло оценить качество выполненных к началу нового учебного года работ в небольших школах: в селах Подовинное и Маячное, поселке Новобатурино.

Так, в Подовинновской средней общеобразовательной школе Октябрьского района, помимо прочих социально-значимых объектов, под программу «Реальные дела» попали два учебных заведения. В МОУ «Подовинновская средняя общеобразовательная школа», которая в нынешнем году отметит свое 50-летие, давно назрела проблема с отоплением.

– Раньше в школе стояли электрические отопительные приборы, – рассказывает директор школы Наталья Твардовская, – которые со своей работой справлялись очень плохо: в кабинетах всегда было прохладно, а счета за электроэнергию приходили космические. С этой проблемой мы обратились к главе Октябрьского района, который нашу просьбу передал высшему руководству. В итоге нам удалось попасть под программу губернатора «Реальные дела», и в начале лета школе был выделен 1 миллион 954 тысячи рублей на приобретение новых чугунных батарей, – добавила Наталья Ивановна.

На сегодняшний день работы в школе села Подовинное, в которой обучаются 240 детей, приезжающих из расположенных рядом поселков, выполнены полностью: почти 100 штук чугунных радиаторов установлены, поменяны также все необходимые коммуникации в подвальном помещении.

В МОУ «Маякская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района ситуация схожая: помещение нуждалось в замене системы отопления. На выделенные 224 тысячи рублей руководству учебного заведения удалось навести порядок в котельной и установить несколько новых радиаторов.

– Мы очень благодарны губернатору Челябинской области Борису Дубровскому за его внимание к проблемам сельских школ, – сказала директор школы Юлия Колодяжная. – Сейчас мы починили отопление, но работы еще много. Очень надеемся на помощь главы региона в замене старых деревянных окон на пластиковые. На трех этажах школы в замене нуждаются 119 окон. Уверена, что нам помогут, и 155 наших учеников будут с еще большим удовольствием каждый день приходить в школу за новыми знаниями.

В Еткульском муниципальном районе по программе «Реальные дела» помощь была оказана нескольким учебным заведениям. На минувшей неделе актив областного общественного движения «За возрождение Урала» навестил руководство и учителей пока только МКОУ «Новобатуринская СОШ». Здесь на выделенные 184 тысячи рублей удалось поменять входную дверь и три окна.

– Входной двери, через которую наши ученики каждый день заходили в школу, уже 35 лет. Думаю, вы можете представить, как она выглядела: ветхая, небезопасная, – объясняет директор школы Татьяна Кокотчикова. – Когда по программе «Реальные дела» в школу поступили деньги, мы сразу же приобрели отвечающую всем нормам противопожарной и антитеррористической безопасности железную дверь с доводчиками. Считаю, что инициатива губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского – замечательная, и это, прежде всего, вклад в безопасность подрастающего поколения.

В завершении добавим, что выездные мероприятия актива челябинского областного социально-правового движения «За возрождение Урала» продолжаются. В ближайшее время общественникам предстоит отсмотреть еще ни один десяток объектов, на которые в 2018 году были выделены средства по программе «Реальные дела». И если «движенцы» обнаружат какие-либо недочеты, то об этом обязательно будет доложено председателю областного Совета ЗВУ, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и его команде.