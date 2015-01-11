Подведены итоги «горячей линии» по вопросам государственной регистрации и учету налогоплательщиков

28 августа 2018 года в Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области прошла «горячая линия» по вопросам государственной регистрации и учету налогоплательщиков.

В рамках «горячей линии» в Инспекцию поступило 3 звонка от налогоплательщиков.

Вопрос - Требуется ли при смене руководителя организации, с Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме Р14001, представлять в налоговый орган иные документы?

Ответ- Нет. При смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме Р14001.

Представление иных документов действующим законодательством не предусмотрено.

Вопрос - При сдаче документов по увеличению уставного капитала юридического лица, решение об увеличении уставного капитала должно быть заверено нотариально?

Ответ- Да. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения, в том числе решение об увеличении уставного капитала единственного участника.

Вопрос - Каков порядок получения Выписки из ЕГРЮЛ?

Ответ- Получение сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице, в том числе о самом себе, на бумажном носителе осуществляется за плату (200 руб. - в течение 5 дней или 400 руб. – в течение одного дня). Возможность бесплатного получения выписки из государственного реестра, в форме электронного документа реализована на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru => «Электронные сервисы» => «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.