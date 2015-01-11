Пожелание педагогам

Как уже сообщалось, в актовом зале физико-математического лицея №39 прошла традиционная августовская педагогическая конференция.

Помимо подведения итогов прошлого учебного года и постановки новых целей и задач, прозвучал ряд выступлений, среди которых особое место заняло обращение благочинного Озёрско-Кыштымского округа протоиерея Димитрия Шорина:

- Мы с вами вступаем на поприще нового учебного года, на поприще трудовых будней, и от этих будней, несомненно, зависит и будущее нашей страны. Порой, простому труженику на ниве просвещения, на ниве образования кажется, что от него мало что зависит.

По человеческим меркам считается так, что больший вес имеют дела людей, облеченных властью, или обладающих какими-то материальными богатствами. Но хочу напомнить образ евангельской вдовы, которую Христос привел в пример своим ученикам, когда наблюдал за теми, кто жертвовал на храм. Он сказал своим ученикам, что больше всех положила эта бедная вдова, положившая всего две лепты. В греческом оригинале буквально сказано: «Всю свою жизнь положила».

Вот это можно применить и к нашим детям: в одних вкладываются огромные суммы, и они становятся пресловутой «золотой молодежью», а в других вкладывают душу и всю свою жизнь, и они раскрываются в подлинной красоте своего человеческого достоинства. И ответ на вопрос – кто из этих молодых людей в дальнейшем останется в истории – понятен.

И поэтому скромный учитель по своему вкладу в историю стоит, конечно же, впереди многих сильных мира сего. Мы все время говорим о важности укрепления семьи, воспитания детей, и подчас почти ничего не делаем, чтобы привить детям нравственное здоровье. Да, мы прививаем знания, прививаем умения ориентироваться в окружающем мире, идти в ногу с техническим прогрессом, но, к сожалению, среди товарищей взрослых встречаются люди, которые на процесс нравственного воспитания смотрят как на что-то второстепенное.

И вот та система образования, которая существовала до недавнего времени, в 1990-е годы (ветераны педагогического труда прекрасно помнят это время), можно сказать, уродовала детей своими экспериментами. Когда их неокрепшим умам предлагались такие сомнительные предметы как «Валеология» и другие. Эти эксперименты в какой-то мере, конечно, опустошали и вас, педагогов, и постоянные перемены, указы, приказы, распоряжения создавали трудности в вашей повседневной деятельности.

Но без вас, без вашего труда, без вашего личного участия ни одно распоряжение министерства образования ничего не изменит. При этом важно, наверное, нам самим всем внутренне измениться и осмыслить в корне отношение к духовно-нравственным ценностям, к основам мироздания. И ваше слово, обращенное к детям, не должно быть пустым звуком. Вы лучше меня знаете, что дети острее взрослых чувствуют фальшь. И если вы говорите то, что сами не приемлете и не понимаете, то и дети это не примут и отвергнут.

Вопрос в том, что мы вложим в наших детей, что станет приоритетом качества современного образования? И за этим качеством «услуги»… Как это принято с недавних пор говорить, хотя мне ближе слово «служение», потому что в нем ответственность не перед клиентом, а перед Богом, так давайте не забывать в этом своем служении о том, с какими человеческими качествами из системы образования наши дорогие дети.

К сожалению, в современном мире образование нередко сводят к обучению, к трансляции знаний, к формированию компетенций. И человек, получивший даже высшее образование, не всегда имеет то, что именуется хотя бы начальным воспитанием. Человек, которого Библия называет носителем образа Божия, без воспитания теряет свои основные качества и становится менее человечным. Не случайно наше русское слово «образование» содержит в себе корень «образ». Все-таки школа выпускает не какой-то продукт, а живых людей, наших детей, внуков, которым нужен добрый пример, нужен идеал, нужен образец для подражания.

Прошедший год в нашем городском округе дал положительные результаты. Хочу отметить труд и лично начальника управления образования Любови Владимировны Горбуновой, и директоров школ, в которых вырос выбор модуля «Основ православной культуры», впереди всех шк. №41 (пос. Новогорный), шк. №22 (пос. №2), шк. №29, наши английские школы № 32 и №33. Спасибо большое руководству и педагогам этих школ.

Педагоги, без всякого сомнения, это основа нашего общества. Да, наличие сильной индустрии, сырьевых ресурсов, армии, флота и ядерного щита это всё необходимо, но если наши дети будут нравственно больны, то никакие технологические преимущества не дадут нам никакой пользы. Потому что без духовно здорового человечества это всё – мертвые опасные игрушки.

И в преддверье наступающего нового учебного года я хочу пожелать, чтобы Господь даровал вам доброе здравие и силы, пожелать вам творческого вдохновения в вашем служении нашему дорогому Отечеству.

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Кроме того, в этот день в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы прошла работа городского методического объединения учителей, преподающих «Основы православной культуры» в рамках курса ОРКСЭ.

А накануне государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» на базе «Первоцвета» провело обучение ряда педагогов на модульном курсе по теме: «Изучение истории религий и воспитание духовно-нравственной культуры школьников. Основы православной культуры».

ДПЦ «Первоцвет» по-прежнему готово оказать любую методическую помощь учителям школ в преподавании такого нового предмета как «Основы православной культуры».

Александр Волынцев