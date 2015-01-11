Озерские полицейские побывали в гостях в детском доме

Сотрудники озерской полиции посетили воспитанников детского дома с определенной целью – рассказать детям о патрульно-постовой службе, которой 2 сентября исполняется 95 лет.
Полицейские ППС днем и ночью, в любую погоду, охраняя покой и обеспечивая безопасность граждан на улицах наших городов, находятся всегда на посту и первыми приходят на помощь.
Сотрудники полиции рассказали о специфике несения службы наружными нарядами, какие задачи решают стражи правопорядка на маршрутах патрулирования и в общественных местах.
Мальчишки задали много вопросов, в особенности про оружие и спецсредства, стоящие на вооружении полиции, на которые ответил командир мобильного взвода ОР ППСП Артур Хакимов.
В ходе беседы сотрудники полиции раздали детям памятки о правилах безопасности на каждый день и о безопасном поведении в сети интернет, разработанные Министерством внутренних дел России.
Встреча завершилась традиционным общим фото на память.
Ключевые теги: озёрская полиция, детский дом, юбилей.
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