Озерские полицейские побывали в гостях в детском доме

Сотрудники озерской полиции посетили воспитанников детского дома с определенной целью – рассказать детям о патрульно-постовой службе, которой 2 сентября исполняется 95 лет.

Полицейские ППС днем и ночью, в любую погоду, охраняя покой и обеспечивая безопасность граждан на улицах наших городов, находятся всегда на посту и первыми приходят на помощь.

Сотрудники полиции рассказали о специфике несения службы наружными нарядами, какие задачи решают стражи правопорядка на маршрутах патрулирования и в общественных местах.

Мальчишки задали много вопросов, в особенности про оружие и спецсредства, стоящие на вооружении полиции, на которые ответил командир мобильного взвода ОР ППСП Артур Хакимов.

В ходе беседы сотрудники полиции раздали детям памятки о правилах безопасности на каждый день и о безопасном поведении в сети интернет, разработанные Министерством внутренних дел России.

Встреча завершилась традиционным общим фото на память.