Инвалидам Челябинской области подсунули кота в мешке, или Китай вместо Словакии

В Челябинской области для инвалидов с нарушениями функций выделения приобрели более 50-ти тысяч средств реабилитации, не соответствующих требованиям документации.

Челябинское региональное отделение фонда социального страхования РФ обратилось в УФАС с требованием внести ООО «Забота», поставившее для больных южноуральцев не ту продукцию, что была прописана в контракте, в реестр недобросовестных поставщиков.

«Начальная цена контрактов составляла более четырех миллионов рублей. Цена была снижена на 58 процентов – до одного миллиона 811-ти тысяч рублей», - рассказала начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Челябинского УФАС России Влада Ливончик.

По ее словам, сначала заказчику показали образцы товара (мочеприемники ножные дневные) производства Словакии. Характеристики презентованных средств реабилитации соответствовали заявленным в контракте. Первая партия была благополучно принята и оплачена заказчиком, потом от инвалидов стали поступать жалобы на качество товара. Оказалось: другие партии продукции, что называется, «Made in China», и характеристики эти средства реабилитации имеют совсем другие, не соответствующие требованиям контракта.

«Доказательства были представлены на заседании комиссии. И это был действительно совсем иной товар. Так, например, продукция не содержала необходимого мягкого слоя, регулировки по длине трубки (и так далее). Инвалиды пользоваться этими средствами реабилитации не могли», - подчеркнула Влада Ливончик.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения двух контрактов, заключенных по результатам аукционов на поставку спецсредств в начале этого года, и расторг их – по причине того, что в приемлемый для него срок выявленные нарушения устранены не были.

По словам Влады Ливончик, в возникшей ситуации виноват и заказчик, который должен был проконтролировать все поставки, а не ограничиваться проверкой лишь одной партии товара. Тем более речь идет об инвалидах – представителях социально незащищенной категории граждан.

Увы, но заказчик свои обязанности исполнил не в полном объеме: не проверив весь товар, тем не менее подписал акты о соответствии продукции требованиям, прописанным в контракте, и письменно оформил приемку.

Комиссия Челябинского УФАС России, рассмотрев жалобу заказчика, приняла решение о включении сведений об ООО «Забота», его учредители и директоре в реестр недобросовестных поставщиков.

Однако точка в этом деле еще не поставлена. В ситуации разбираются правоохранительные органы, обращение к которым также инициировал заказчик, представляющий интересы инвалидов, чьи ожидания были обмануты.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/invalidam-chelyabinskoy-oblasti-podsunuli-kota-v-meshke-ili-kitay-vmesto-slovenii