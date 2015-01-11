На новом асфальтобетонном заводе ПО «Маяк» залит последний большой фундамент

Работы были выполнены всего за один день, в течение которого бригада специалистов РСУ ПО «Маяк» не отходила от места будущего фундамента ни на шаг: КАМАЗы с бетоном на площадку нового асфальтобетонного завода (далее - АБЗ) прибывали через каждые пять минут. Несколько тонн арматуры были сварены и связаны между собой в каркасы по всем правилам строительной науки и сплелись в котловане в красивый геометрический узор. Бетононасос «Liebherr», похожий на огромную цаплю, усердно перекачивал бетонную смесь в опалубку фундамента.

Как отметил мастер асфальтобетонного и битумоплавильного участка РСУ Ильяс Махмутов, для того чтобы принять бетон, была проведена кропотливая и очень точная работа. Практически до миллиметров. На заключительном этапе была проверена вся опалубка для исключения протечек, кураторы ещё раз обследовали все места точечной сварки на предмет изъянов при сборке арматурных каркасов. Последний большой фундамент необходимо было залить не в несколько этапов, а за один раз. А это 70 кубометров бетона. И с этой задачей специалисты РСУ успешно справились.

На площадку складского хозяйства ПО «Маяк» оборудование нового асфальтобетонного завода прибыло по железной дороге в шестнадцати 40-футовых контейнерах и доставлено автотранспортом из Екатеринбурга. Еще три ёмкости для разогрева битума будут доставлены в ближайшие дни.

Как разъяснил инженер-энергетик РСУ Юрий Дроздецкий, оборудование для нового АБЗ доставлено на промышленную площадку и готово к монтажу. В ближайшие дни начнутся монтажные работы, выполняемые по договору поставщиком оборудования. В работах будут участвовать и специалисты «Маяка» - монтажники, слесари, сварщики, электрики. Работа по монтажу оборудования займёт примерно месяц. В конце сентября планируется завершить монтаж АБЗ и осуществить комплексную апробацию всех его узлов и механизмов. Затем начнутся пуско-наладочные работы: более точная регулировка и настройка всего комплекса завода. В начале следующего сезона АБЗ должен быть полностью готов к выпуску готовой продукции.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_novom_asfaltobetonnom_zavode_po_mayak_zalit_posledniy_bolshoy_fundament_/