Информация от Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Напоминаем юридическим и физическим лицам, арендующим земельные участки на территории Озерского городского округа, о необходимости внесения арендной платы за земельные участки за 2018 го.

Сроки внесения арендных платежей указаны в договорах аренды земельных участков (дополнительных соглашениях к договорам аренды).

Уточнить размер арендной платы, сроки ее внесения и размер задолженности можно по телефонам 2-47-37, 2-30-15.

Физические лица, не получившие квитанции по арендной плате за 2018 год, могут обратиться по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 204, 206, понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 14-00, эл. почта kumi@ozerskadm.ru.

За несвоевременное внесение арендных платежей за земельные участки начисляются пени за каждый день просрочки в соответствии с условиями договора аренды.