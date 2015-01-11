Шок в Челябинской области: В Миассе разом выявили девять ВИЧ-инфицированных

Неутешительный диагноз поставлен в мобильном пункте тестирования Всероссийской акции.

Неожиданный удар судьбы выпал на долю не юных наркозависимых, а взрослых жителей города 30-40-летнего возраста. 30 августа в мобильную лабораторию Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция» в Миассе пришел 251 человек. Девятерым сдавшим кровь был поставлен диагноз «ВИЧ». И не малолетним каркоманам, а состоявшимся горожанам 30-40 оет от роду. Об этом сообщает сайт «Миасский рабочий» со ссылкой на заведующую кабинетом по профилактике СПИД Татьяну Никулину.

По словам Никулиной, Челябинская область входит в десятку наиболее пораженных субъектов РФ. Рядом с нами — Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская, Томская, Курганская, Оренбургская области Пермский край.

— Я считаю, что все миасцы добровольно должны пройти тест на ВИЧ и удостовериться в собственном здоровье. Медработники, беременные (а с недавних пор и мужья беременных женщин) сдают этот анализ в обязательном порядке. Мы ежегодно выявляем среди мужей 6-7 человек с положительным результатом на ВИЧ, — цитирует «Миасский рабочий» заведующую кабинетом по профилактике СПИД.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3221150/