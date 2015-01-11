В городском парке появился новый уличный тренажёр!

Нашему славном городу чрезвычайно повезло! Мы окружены красивейшими озёрами, где можно найти множество пляжей! Не каждый российский город может похвастаться таким обилием. Тем более, не везде есть т.н."Спортивный" пляж! А именно такой имеется на живописном берегу озера Иртяш недалеко от Ротонды и стадиона Труд.

Силами неравнодушных людей, в том числе и руководителя Центра развития общей физической подготовки Гагарин Юрия Ситникова, несколько лет назад было положено начало по насыщению прибрежной зоны спортивными объектами: турниками, скамейками для упражнений на пресс, а также антивандальными тренажёрами для работы с собственным весом. А ещё был расчищен и засыпан песком сам пляж, очищено дно от мусора и всего того, что могло бы помешать озерчанам наслаждаться летним отдыхом!

В этом году с помощью самых разных финансовых вливаний удалось установить ещё один полезный тренажёр стоимостью 50000р - станок для жима лёжа со сменой веса. Кроме того, на прилегающей к площадке огромной лабузе - любимом месте местных рыбаков, территория была расчищена от кустарников и коряг, появились лавочки.

Стоит отметить, что практически все участники процесса - работники ПО "Маяк", которые желают жить в благоустроенном и современном городе и делают для этого всё возможное!

Александра Лебедева