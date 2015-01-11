На Южном Урале пройдет 3 этап Кубка России по ралли-рейдам, будет закрыт ряд дорог

В Челябинской области 8 и 9 сентября 2018 года пройдет третий этап открытой внедорожной квадросерии Can-Am X Race – в эти дни будет временно закрыто движение транспорта по некоторым трассам.

По информации регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, 8-го числа с 8.35 до 12.35 будет ограничено движение на дорогах Фершампенуаз – Куропаткинский – Кассельский – Верхнеуральск – Петропавловский (8-10 км), Верхнеуральск – Петропавловский – Южноуральск – Магнитогорск (24 и 30 км), с 12.37 до 16.37 – Сурменевский – Верхнеуральск – Петропавловский (1 км) и Новоурлядинский – Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск (7 км), с 13.40 до 17.40 – Верхнеуральск – Степное – Тайсара – Смеловский (13 и 23 км). На следующий день, 9 сентября, с 8.30 до 12.30 ограничат трафик на дороге Фершампенуаз – Куропаткинский – Кассельский – Верхнеуральск – Петропавловский (участок 18 км).

Напомним, 8 и 9 сентября по территории Челябинской области пройдет этап кубка России по ралли-рейдам в классе ТЗ.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-proydet-3-etap-Kubka-Rossii-po-ralli-reydam-budet-zakryt-ryad-dorog_109192.html