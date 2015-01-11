Началась непростая, но, тем не менее, увлекательная пора! Новый учебный год!
Какие секции и кружки работают в Озёрске? Куда пойти ребёнку в свободное от учёбы время? На эти и другие вопросы ответит наша еженедельная "Детская афиша"!
Озёрск
Со среды по воскресенье с 11 до 19ч работают аттракционы в Детском парке!
Семейный центр «Точка роста»:
Старт новых групп по ментальной арифметике в сентябре! Ментальная арифметика – оригинальная методика, которая расширяет у ребенка интеллектуальные возможности, базирующаяся по системе устного счета.
Арт-школа Светланы Худяковой "S'танция 74" приглашает всех желающих стать частью приключения, обучиться новому и запечатлеть в памяти яркие моменты! Здесь у каждого своя история: кто-то находит друзей, кто-то свой стиль, а кто-то - самого себя!
С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).
С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)
С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)
С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)
С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)
С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»
С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)
КЛУБ АЭРОБИКИ "INTERSPORT FITNESS" объявляет набор:
Детский фитнес 3-4 г
Детская логоритмика и акробатика 3-4 года
Zumba kids 4-6,
Нач физ подготовка и акробатика 4-6 летBaby -Kibo 7-11 л
ШКОЛА ТАНЦЕВ "E-MOTION" объявляет набор:
Хип хоп от 4 до 14+
Брейкданс
Вог
Дэнсхолл
Джаз фанк+хореография 7-12 лет
Джаз фанк 13+
Детская хореография 4-6 лет
Детская секция по хоккею с шайбой, ДЮСШ, проспект Победы 15а
Бесплатные занятия для мальчиков и девочек от 4 до 7 лет! Тренировки проходят в понедельник, вторник, среду и четверг с 18 до 19ч.
«Легион мастеров» стадион "Труд": бокс и кикбоксинг
Понедельник - пятница с 16:30 с 6 до 15 лет!
4 сентября:
С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»:
Мини-сад для самых маленьких! У детей появляются первые друзья и увеличивается интерес к знаниям и обучению.
18-00 Семейный центр «Точка роста»: мастер-класс по росписи пряников! Тема встречи «Груша».
18-00 ДК им.А.С.Пушкина:
День открытых дверей, запись в коллективы ДК.
5 сентября:
с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!
18-30 ДК «Маяк»:
День открытых дверей! Концерт с участием творческих коллективов, встреча с преподавателями.
6 сентября
С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для самых маленьких! Ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!
18 и 19-00! Семейный центр «Точка роста»: каждый четверг приглашаем малышей на курс интерактивных сказок! (2+)
18-30 Центральная городская библиотека
Собираетесь завести домашнего питомца и испытываете муки выбора? Или просто любите животных?
Открываем для вас цикл лекций «Питомцы мира». Первая встреча будет посвящена породе сиба-ину. Вас ждет рассказ об этих чудесных собаках, видео-презентация и общение с милейшим представителем породы сиба-ину!
7 сентября августа
с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.
8 сентября
В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).
С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»
С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)
С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых
Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!
Александра Лебедева