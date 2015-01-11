Началась непростая, но, тем не менее, увлекательная пора! Новый учебный год!

Какие секции и кружки работают в Озёрске? Куда пойти ребёнку в свободное от учёбы время? На эти и другие вопросы ответит наша еженедельная "Детская афиша"!

Озёрск

Со среды по воскресенье с 11 до 19ч работают аттракционы в Детском парке!

Семейный центр «Точка роста»:

Старт новых групп по ментальной арифметике в сентябре! Ментальная арифметика – оригинальная методика, которая расширяет у ребенка интеллектуальные возможности, базирующаяся по системе устного счета.

Арт-школа Светланы Худяковой "S'танция 74" приглашает всех желающих стать частью приключения, обучиться новому и запечатлеть в памяти яркие моменты! Здесь у каждого своя история: кто-то находит друзей, кто-то свой стиль, а кто-то - самого себя!

С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).

С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)

С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)

С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)

С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)

С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»

С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)

КЛУБ АЭРОБИКИ "INTERSPORT FITNESS" объявляет набор:

Детский фитнес 3-4 г

Детская логоритмика и акробатика 3-4 года

Zumba kids 4-6,

Нач физ подготовка и акробатика 4-6 летBaby -Kibo 7-11 л

ШКОЛА ТАНЦЕВ "E-MOTION" объявляет набор:

Хип хоп от 4 до 14+

Брейкданс

Вог

Дэнсхолл

Джаз фанк+хореография 7-12 лет

Джаз фанк 13+

Детская хореография 4-6 лет

Детская секция по хоккею с шайбой, ДЮСШ, проспект Победы 15а

Бесплатные занятия для мальчиков и девочек от 4 до 7 лет! Тренировки проходят в понедельник, вторник, среду и четверг с 18 до 19ч.

«Легион мастеров» стадион "Труд": бокс и кикбоксинг

Понедельник - пятница с 16:30 с 6 до 15 лет!

4 сентября:

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»:

Мини-сад для самых маленьких! У детей появляются первые друзья и увеличивается интерес к знаниям и обучению.

18-00 Семейный центр «Точка роста»: мастер-класс по росписи пряников! Тема встречи «Груша».

18-00 ДК им.А.С.Пушкина:

День открытых дверей, запись в коллективы ДК.

5 сентября:

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!

18-30 ДК «Маяк»:

День открытых дверей! Концерт с участием творческих коллективов, встреча с преподавателями.

6 сентября

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для самых маленьких! Ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!

18 и 19-00! Семейный центр «Точка роста»: каждый четверг приглашаем малышей на курс интерактивных сказок! (2+)

18-30 Центральная городская библиотека

Собираетесь завести домашнего питомца и испытываете муки выбора? Или просто любите животных?

Открываем для вас цикл лекций «Питомцы мира». Первая встреча будет посвящена породе сиба-ину. Вас ждет рассказ об этих чудесных собаках, видео-презентация и общение с милейшим представителем породы сиба-ину!

7 сентября августа

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.

8 сентября

В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).

С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»

С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)

С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева