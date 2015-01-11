СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 229 происшествий, возбуждено 17 уголовных дел, раскрыто 6.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 4 человека. На семейные конфликты полиция выезжала 11 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 16 выездов.

Было составлено 215 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 39 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 5 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 12 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 145 нарушений Правил дорожного движения.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск