В России пересмотрят цены на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России планирует до конца года предложить новые подходы к алгоритму ценообразования на авиабилеты.

Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

Глава ФАС сообщил, что служба завершила проверку зарубежных систем бронирования и продажи билетов, в том числе Sabre и Amadeus. "В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере, - отметил Артемьев. - Мы полны решимости уже до конца этого года внести некоторые изменения в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом".

Как пояснил руководитель ведомства, нынешние цены "слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоблачные и экономически необоснованные".

В августе сообщалось, что цены на авиабилеты на рейсы из России за рубеж выросли из-за падения курса рубля. Как сообщал представитель компании tutu.ru, авиабилеты на зарубежные направления подорожали на 5-8 процентов.

http://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-peresmotryat-ceny-na-aviabilety