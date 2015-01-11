В России пересмотрят цены на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России планирует до конца года предложить новые подходы к алгоритму ценообразования на авиабилеты.
Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.
Глава ФАС сообщил, что служба завершила проверку зарубежных систем бронирования и продажи билетов, в том числе Sabre и Amadeus. "В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере, - отметил Артемьев. - Мы полны решимости уже до конца этого года внести некоторые изменения в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом".
Как пояснил руководитель ведомства, нынешние цены "слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоблачные и экономически необоснованные".
В августе сообщалось, что цены на авиабилеты на рейсы из России за рубеж выросли из-за падения курса рубля. Как сообщал представитель компании tutu.ru, авиабилеты на зарубежные направления подорожали на 5-8 процентов.
http://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-peresmotryat-ceny-na-aviabilety
Ключевые теги: авиабилеты, цены, ФАС.
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