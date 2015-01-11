Подведены итоги массового забега «Сила воли»!

Лето - это маленькая жизнь! А в Озёрске это ещё и целая череда спортивных событий, одним из главных организаторов которых этим летом явились ЦРОФП Гагарин и городская Федерация лёгкой атлетики. Под занавес тёплого сезона в минувшие выходные состоялся массовый забег "Сила воли" на 5, 10 и 21 км, в котором приняли участие 224 озерчанина и гостей города из Снежинска и Касли.

В гонке на 5 км с письменного разрешения родителей могли участвовать дети любого возраста, немудрено, что именно эта категория стала в итоге самой многочисленной, ведь бежали целыми семьями! Пожалуй, самой маленькой "бегуньей" можно назвать 6-месячную малышку, которая финишировала на руках своего папы.

Среди участников можно было заметить и тех, кто постоянно бегает, прыгает, разве что не летает на самых разных городских мероприятиях: опытнейшую спортсменку Гульнису Летягину, спортивную чету Корпылёвых - Алексея и Анастасию, Никитина Егора и многих других!

Большинство бегунов отметили отличную организацию "Силы воли", несмотря на то, что медалей на всех не хватило(никто и не думал о рекордном для маленького Озёрска количестве участников). Кстати, те, кто был обделён, могут получить памятный диплом об участии в ЦРОФП Гагарин!

Итак, призёры массового забега "Сила воли":

5 км ЖЕНЩИНЫ

Тохтарева Галина Алексеевна - 21:22:00

Зиновьева ЕкатеринаАлександровна - 24:09:00

Батарчукова Дарья Дмитриевна - 27:14:00

5 км МУЖЧИНЫ

Корпылев Степан Алексеевич - 19:39:00

Архипов Марк Анатольевич - 19:46:00

Корпылев Павел Алексеевич - 19:52:00

10 км

ЖЕНЩИНЫ

до 35 лет

Табачкова Юлия Николаевна - 50:07

Лаврова Дарья Константиновна - 57:32

Феоктистова Татьяна Валерьевна - 58:04

старше 35 лет

Корпылева Анастасия Алексеевна - 40:58

Трухина Елена Евгеньевна - 49:33

Пудова Анна Владимировна - 52:38

10 км

МУЖЧИНЫ

до 35 лет

Рахимов Валерий Нигимжанович - 38:10

Важенин Дмитрий Вадимович - 40:46

Курибеда Андрей Валерьевич - 44:31:00

старше 35 лет

Никитин Егор Анатольевич - 41:01

Турышев Александр Иванович - 42:51

Губайдуллин Галимян Хакимьянович - 42:52

21 км

ЖЕНЩИНЫ

до 35 лет

Ижбердина Юлия Маратовна - 1:34:16

Кондратьева Ольга Александровна - 1:44:31

Верина Олеся Викторовна - 2:15:14

старше 35 лет

Севостьянова Наталья Александровна - 1:43:29

Чибисова Лариса Николаевна - 2:00:21

21 км

МУЖЧИНЫ

до 35 лет

Мартьянов Андрей Александрович - 1:21:57

Овечкин Антон Александрович - 1:22:02

Летягин Роман Вячеславович - 1:22:32

старше 35 лет

Табачков Роман Алексеевич - 1:22:13

Пургин Алексей Вячеславович - 1:31:44

Севостьянов Сергей Владимирович - 1:35:08

Совсем скоро читатели Озерск.ру и зрители УКС-ТВ смогут увидеть видео-сюжет о прошедшей гонке!

Все фото по ссылке: https://vk.com/album19592590_256364323

Фото Дениса Васильева

Александра Лебедева