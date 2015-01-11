Подведены итоги массового забега «Сила воли»!

Лето - это маленькая жизнь! А в Озёрске это ещё и целая череда спортивных событий, одним из главных организаторов которых этим летом явились ЦРОФП Гагарин и городская Федерация лёгкой атлетики. Под занавес тёплого сезона в минувшие выходные состоялся массовый забег "Сила воли" на 5, 10 и 21 км, в котором приняли участие 224 озерчанина и гостей города из Снежинска и Касли.
В гонке на 5 км с письменного разрешения родителей могли участвовать дети любого возраста, немудрено, что именно эта категория стала в итоге самой многочисленной, ведь бежали целыми семьями! Пожалуй, самой маленькой "бегуньей" можно назвать 6-месячную малышку, которая финишировала на руках своего папы.
Среди участников можно было заметить и тех, кто постоянно бегает, прыгает, разве что не летает на самых разных городских мероприятиях: опытнейшую спортсменку Гульнису Летягину, спортивную чету Корпылёвых - Алексея и Анастасию, Никитина Егора и многих других!
Большинство бегунов отметили отличную организацию "Силы воли", несмотря на то, что медалей на всех не хватило(никто и не думал о рекордном для маленького Озёрска количестве участников). Кстати, те, кто был обделён, могут получить памятный диплом об участии в ЦРОФП Гагарин!
Итак, призёры массового забега "Сила воли":
5 км ЖЕНЩИНЫ
Тохтарева Галина Алексеевна - 21:22:00
Зиновьева ЕкатеринаАлександровна - 24:09:00
Батарчукова Дарья Дмитриевна - 27:14:00
5 км МУЖЧИНЫ
Корпылев Степан Алексеевич - 19:39:00
Архипов Марк Анатольевич - 19:46:00
Корпылев Павел Алексеевич - 19:52:00
10 км
ЖЕНЩИНЫ
до 35 лет
Табачкова Юлия Николаевна - 50:07
Лаврова Дарья Константиновна - 57:32
Феоктистова Татьяна Валерьевна - 58:04
старше 35 лет
Корпылева Анастасия Алексеевна - 40:58
Трухина Елена Евгеньевна - 49:33
Пудова Анна Владимировна - 52:38
10 км
МУЖЧИНЫ
до 35 лет
Рахимов Валерий Нигимжанович - 38:10
Важенин Дмитрий Вадимович - 40:46
Курибеда Андрей Валерьевич - 44:31:00
старше 35 лет
Никитин Егор Анатольевич - 41:01
Турышев Александр Иванович - 42:51
Губайдуллин Галимян Хакимьянович - 42:52
21 км
ЖЕНЩИНЫ
до 35 лет
Ижбердина Юлия Маратовна - 1:34:16
Кондратьева Ольга Александровна - 1:44:31
Верина Олеся Викторовна - 2:15:14
старше 35 лет
Севостьянова Наталья Александровна - 1:43:29
Чибисова Лариса Николаевна - 2:00:21
21 км
МУЖЧИНЫ
до 35 лет
Мартьянов Андрей Александрович - 1:21:57
Овечкин Антон Александрович - 1:22:02
Летягин Роман Вячеславович - 1:22:32
старше 35 лет
Табачков Роман Алексеевич - 1:22:13
Пургин Алексей Вячеславович - 1:31:44
Севостьянов Сергей Владимирович - 1:35:08
Совсем скоро читатели Озерск.ру и зрители УКС-ТВ смогут увидеть видео-сюжет о прошедшей гонке!
Все фото по ссылке: https://vk.com/album19592590_256364323
Фото Дениса Васильева
Александра Лебедева