Роботы, которых не боятся дети

Прямо скажем, далеко не в каждое учебное заведение ребятишки бегут бегом.

Но городская Станция юных техников – это особый случай.

Здесь умеют удивлять прямо с порога. В этом убедились ученики начальных классов школ города, пришедшие сюда познакомиться с кружками или, как теперь принято говорить, с объединениями.

Ожившие роботы встретили ребятишек у входа на Станцию. И завертелся калейдоскоп, в увлекательной игровой форме рассказывающий пришедшим о техническом творчестве. В очередной раз убеждаешься, что в сфере дополнительного образования работают неравнодушные, задорные и творческие люди.

О дополнительном образовании в целом и о Станции юных техников в частности в нашем видеосюжете высказалась начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Владимировна Горбунова.

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев