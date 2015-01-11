Эксперты назвали самые выгодные для работы города

Лидером рейтинга для мигрантов стал Красноярск со средней зарплатой предложенных вакансий 36700 рублей и стоимостью аренды однокомнатной квартиры всего лишь 13 тысяч рублей.

Рейтинг городов-милионников составили эксперты портала Adzuna, основываясь на данных по зарплатам для размещенных на нем вакансий и данных о средней стоимости аренды однокомнатной квартиры на сайте Domofond.ru (есть в распоряжении "РГ").

Второе место в рейтинге занял Воронеж - однушку там можно снять в среднем за 10,6 тысячи рублей, а заработать - в среднем 30,4 тысячи рублей. Итого у мигранта на руках останется после платы за жилье 19,83 тысячи рублей.

Третье место - у Челябинска со средней стоимостью аренды 11,3 тысячи рублей и зарплатой 31,1 тысячи рублей и разницей между этими цифрами в 18,78 тысячи.

А вот Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге последние места. Например, в северной столице однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 22,1 тысячи рублей, а претендовать можно на зарплату в среднем 37,4 тысячи рублей. В Москве аренда обойдется в 34,3 тысячи рублей, а заработок будет предложен в среднем 46,1 тысячи. Итого, у покорителей столиц после расплаты с арендодателями остается на руках 15,3 тысячи и 11,8 тысячи соответственно, посчитали эксперты.

https://rg.ru/2018/09/05/eksperty-nazvali-samye-vygodnye-dlia-raboty-goroda.html