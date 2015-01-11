Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Челябинской области в четверг

Заморозки, туман, небольшие дожди и ветер ожидаются в Челябинской области в четверг, 6 сентября, – обновленный прогноз погоды сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 5, низинах местами заморозки до минус 3. «Переменная облачность, местами небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы», – говорится в сообщении синоптиков. Ожидается северо-восточный ветер с отдельными порывами до 10 метров в секунду.

В областном центре будет пасмурно, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 16-18 градусов, ночью – максимум до плюс 10. Ветер ожидается северо-восточный, слабый – 2-7 метров в секунду. Это, а также инверсия в ночные часы – основная причина сохраняющегося на территории южноуральской столицы режима «черного» неба. НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, сохранятся в Челябинске как минимум до вечера пятницы, 7 сентября. +

Напомним, в ночь на 5 сентября в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла – сильные толчки ощущали жители Катав-Ивановска. По словам руководителя лаборатории прогнозов и ученого-геофизика Виктора Бокова, землетрясение спровоцировал мощный антициклон, который сейчас проходит над Челябинской областью и вносит резкие изменения в погоду.

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-do--3-gradusov-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-chetverg_109294.html