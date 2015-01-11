Полицейские открыли огонь по автомобилю в Кыштыме

В Кыштыме полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль.

Инцидент произошёл на автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым. Экипаж ДПС дал знак одному из проезжавших автомобилей остановиться, однако водитель проигнорировал сигнал и поехал дальше. Полицейские пустились за ним в погоню. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а напротив только увеличивал скорость, пытаясь оторваться от патрульной машины.

«Своими действиями водитель иномарки создавал угрозу для других участников дорожного движения. Тогда полицейские применили табельное оружие. В результате нескольких выстрелов, машина, в которой находился нарушитель, была остановлена. Водитель автомобиля задержан. Им оказался 36-летний житель Кыштыма, который находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На автовладельца составлен протокол об административном правонарушений за отказ остановиться. В отношении нарушителя проводится проверка, по результатам которой будет зависеть дальнейшая судьба кыштымца.

http://www.chel.aif.ru/incidents/incidents/policeyskie_otkryli_ogon_po_avtomobilyu_v_kyshtyme