В Челябинской области изменили правила подачи отопления

Отопительный сезон традиционно стартует в октябре, однако поменялся срок, в который главы населенных пунктов обязаны объявить о его начале.

По заявлению заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, готовность к отопительному сезону составляет более 95 процентов. Также, по словам заместителя губернатора, в этом году будет внедрено нововведение. Как и раньше администрации городов или поселений Челябинской области обязаны обеспечить населенные пункты отоплением после того, как столбик термометра продержится на отметке меньше +8 градусов пять дней. Теперь этот срок сокращается, и глава населенного пункта может объявить отопительный сезон раньше, чем истечение пяти дней. Социальные учреждения, это больницы, школы и интернаты, также оставляют за собой право заявить о раннем подключении отопления.

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