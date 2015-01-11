Долги южноуральцев за коммуналку превысили 14 млрд

Долги жителей Челябинской области за жилищно-коммунальные услуги выросли за год почти на 3 млрд рублей и превысили 14 млрд.

«Размер задолженности за ЖКУ за минувший год увеличился на 2,68 млрд и составил около 14,5 млрд рублей – это более 3,5 среднемесячных начислений», – сказал на пресс-конференции в «Гранаде Пресс» заместитель главы региона, добавив, что задолженность не угрожает успешному вхождению в отопительный сезон 2018-2019 года.

Напомним, плата за ЖКХ выросла в Челябинской области с 1 июля 2018 года, в среднем, на 3,8%. Сейчас в стране обсуждается вопрос о том, чтобы поднять тариф снова с 1 января 2019 года – в связи с повышением НДС с 18% до 20%.

Добавим, по поручению южноуральского губернатора Бориса Дубровского в 2018 году в регионе сохранены все действовавшие ранее льготы по оплате услуг ЖКХ, на выплату субсидий в облбюджете предусмотрено 2,3 млрд рублей.

https://dostup1.ru/economics/Dolgi-yuzhnouraltsev-za-kommunalku-prevysili-14-mlrd_109307.html