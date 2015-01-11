Глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина добровольно ушла в отставку

Екатерина Васенина написала заявление об уходе с поста главы по собственному желанию. Сегодня, 6 сентября, Совет депутатов Каслинского городского поселения принял ее отставку.

Екатерина Васенина июне 2017 года была избрана главой Каслей. Но затем один из претендентов на этот пост Вячеслав Горобец, которого не допустили до конкурса по отбору кандидатов на должность главы из-за неполного пакета документов, подал иск в суд о признании решения конкурсной комиссии незаконным, а выборы - несостоявшимися. Суд удовлетворил его требования. В сентябре 2017 года Васенина добровольно ушла в отставку. Но тогда она осталась в должности в статусе врио.

Через несколько месяцев – в январе 2018 года – состоялся новый конкурс. Горобец также в нем участие, но за день до его проведения снял свою кандидатуру. Депутаты практически единогласно проголосовали за избрание Васениной мэром. И почти через девять месяцев она вновь подала в отставку. В этот раз – по личным причинам.

Предыдущий глава - Юрий Скулыбердин – также досрочно и добровольно ушел в отставку. Он руководил городом с сентября 2014 года по апрель 2017 года.

http://uralpress.ru/news/politika/glava-kasley-dobrovolno-pokinula-svoy-post