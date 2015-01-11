Путин внес в Госдуму поправки о наказании за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправку об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста/

Согласно документу, нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период до 18 месяцев или обязательные работы на срок до 360 часов, сообщает «Интерфакс». То же наказание грозит за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.+

Напомним, 29 августа Владимир Путин выступил с обращением к россиянами объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений.

Правительство РФ 16 июля внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной системе, 19 июля он был принят парламентом страны в первом чтении. В Челябинске в июле состоялось несколько акций протеста против повышения пенсионного возраста – их проводили профсоюзы и представители оппозиции.

https://dostup1.ru/society/Putin-vnes-v-Dumu-popravki-o-nakazanii-za-otkaz-prinimat-na-rabotu-lyudey-predpensionnogo-vozrasta_109344.html