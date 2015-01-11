Социологи отметили резкий рост напряженности среди россиян

Среди россиян растет социальное напряжение, считают социологи «Левада-центра». Также увеличивается количество проблем, волнующих граждан.

Социологи считают, что данная ситуация в обществе схожа с преддефолтным состоянием 1998 года. Респонденты стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе, чего не наблюдалось в прошлом году.

Что беспокоит россиян:

Три четверти опрошенных волнует рост цен, больше половины чувствуют «обнищание населения». Каждого второго россиянина беспокоит рост безработицы.

Почти треть опрошенных указали на кризис в экономике и несправедливое распределение доходов. 21 процент россиян считают проблемой «кризис морали, культуры и нравственности». За прошедший год почти в два раза выросла обеспокоенность населения ухудшением состояния окружающей среды и ростом числа уголовных преступлений.

Меньше всего население волнуют ограничения гражданских прав, «теракты в Чечне и на Северном Кавказе», конфликты во власти и рост заболеваемости СПИДом.

Что еще известно:

Исследователи отметили, что после «подъема социального оптимизма» в 2014–2017 годах, который вызвало присоединение Крыма, показатели этого года снизились до значений 2012–2013-х.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что каждый пункт опросника вырос в среднем на треть: такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад. Гудков заявил: «Это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране». «Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства», — отметил он.

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