Евгений Щербаков дал эксклюзивное интервью в собственном саду

Глава округа, уже давно получивший в Интернете доброе нарицание «атомный мэр», от камер не прячется. Журналистов информационного центра ПО «Маяк» он пустил в зону комфорта – собственный сад, который он называет тихим, уютным, семейным гнездом.

В саду «атомного мэра» творческая группа появилась прямо посреди рабочей недели, ближе к сумеркам. Сначала журналисты долго ждали у ворот: глава задержался на работе почти до 20:00. По приезду Евгений Щербаков в свойственной манере, с улыбкой, извинился: «Работа не отпускает». А гости и не обиделись: шанс оказаться наедине с одним из известнейших людей региона на его даче выпадает не каждый день.

- Евгений Юрьевич, наверное, мы первые журналисты, которые здесь вообще оказались?

- Как раз это и хотел подметить. Для меня сад – это тихое семейное гнездо, если угодно. Это место коммуникаций, где можно пообщаться с семьей, с детьми, с близкими друзьями. Недавно был звездопад – всей семьей наблюдали за ним отсюда. А еще сад – это возможность приобщить детей к культуре, показать, что картошка растёт не сразу в магазине, а фрукты и овощи бывают гораздо вкуснее тех, что продаются на рынке.

- Сколько картошки посадили в этом году?

- Немного, это ведь для души, да и люблю, когда в рационе просто есть свежие овощи. Я люблю салаты, поэтому у меня в саду растет много зелени, огурцы. Вишни вот в этом году много.

- Ботву картофельную не срезаете? Вроде по правилам надо бы…

- (Смеется). Есть много мнений, но ко всему нужен экспериментальный подход.

- Какой ваш идеальный день здесь, на даче? Наверное, проснуться часов в 11…

- Нет-нет, я наоборот всегда рано встаю, когда еще тихо, когда еще птицы поют. Люблю ходить по росе и с первым солнцем встречать новый день.

- За то время, как вы работаете главой, был ли хоть один день, когда вы уехали сюда, отключили телефон и просто расслабились?

- Нет, даже в отпуске. Но чем хорош сад – здесь интернет не ловит. И телевидения нет. И я специально их сюда не завожу (смеется). Для связи остается телефон, поэтому в экстренных случаях меня легко найти.

- Многие озерчане ездят на дачи в сторону Касли, и вопрос с состоянием дороги там стоит очень остро. Когда планируете ремонтировать?

- Согласен полностью, я тоже езжу по этой трассе. Сейчас мы опираемся на мнение жителей, потому что, как и в любой семье, средств на все не хватает. Средства ограничены, на все «хотелки» сразу не хватит. Мы сделали проекты на Каслинскую, Татышскую и Метлинскую дороги (трассы до окрестных поселков, которые действительно требуют ремонта, прим. ред.) и запустили в марте рейтинговое голосование. Жители выбрали самую болевую точку – трассу Озерск-Касли. По программе СЭП (специальная экологическая программа, прим. ред.) «Маяк» выделяет в область деньги. Мы предложили на эти деньги и отремонтировать трассу, там требуется около сотни миллионов рублей. Нас с этой инициативой поддержал губернатор Борис Дубровский, и уже летом 2019 года ремонт начнётся.

- Как часто косите газон на даче?

- Раза три в сезон, по мере подрастания.

- А вот на состояние городских газонов жители жалуются.

- Не соглашусь. Наоборот, люди отмечают, что косят в этом году гораздо лучше. Мы увеличили количество окосов до трех за сезон и ввели в эту историю частный бизнес. Подровняли кусты, постригли траву. Но все равно сработали на 4, болевые точки пока остаются. Кто-то мне недавно сказал: «Кто хозяин в городе, ты или не ты?». А я отвечу: хозяин в городе – народ. Ведь у нас за каждой территорией закреплён собственник – где-то управляющие компании, где-то сами жильцы. По городским территориям мы окосом занимаемся, а вот во дворах не можем даже по закону. Есть депутаты и старшие по домам, которые могут повлиять на управляющую компанию и заставить её навести порядок.

- Если Озерск так борется за звание зелёного города, то когда начнётся активная борьба с парковками на газоне? Может, пора начать устраивать массовые рейды и штрафовать нарушителей?

- А массовые рейды и так устраиваются. Этим у нас занимается отдел охраны окружающей среды. На административной комиссии нарушителей штрафуют, там санкции от одной до пяти тысяч. Первый раз, может, и будет послабление нарушителю, но на второй не простим. И опять же скажу: привлекать таких нарушителей могут и сами жители. Фотографируйте, отправляйте в «экологию», это работает.

- Когда Озерск превратится в маленькую Швейцарию?

- А давайте Россия останется Россией? Я понимаю, это вопрос о состоянии городской среды в целом. Но создать классную атмосферу вокруг себя может каждый из нас. Надо просто облагораживать своё ближайшее пространство, если каждый этим займется, донесёт мусор до урны или уберёт за собой на пикнике – поверьте, жизнь станет другой. А Швейцария нам не нужна, у нас тоже красиво.

- А как же фасады домов и иногда такая уродливая уличная реклама?

- Интересный вопрос. «Наследство» нам досталось такое, что город был увешан рекламой. И, да, порой она действительно смотрится неуместно и уродливо. Рынок рекламы мы приводим в порядок всеми законными способами. У нас разработан регламент и положение о рекламных конструкциях. В этих рамках, кстати, с большим резонансом мы снесли все самовольно установленные рекламные конструкции. Мы их спилили, убрали. Я считаю, что город становится чистым от рекламы, штрафы там большие, до 500 тысяч. Активно работаем с УВД и управлением архитектуры - недавно выдал этому подразделению поручение разработать дизайн-код, чтобы переходить к единообразию наружной рекламы. Политику в этом плане ужесточаем.

- Предвижу долгий ответ: что будет с МП «КШП» и остальными оставшимися на «тонущем корабле»? Речь про муниципальные предприятия, естественно.

- В мае этого года вышло распоряжение Президента РФ о том, чтобы муниципальное присутствие на рынке, где есть конкуренция с частниками, сократить. Не убрать, нет, именно сократить. Наш посыл такой – мы будем оставлять те муниципальные предприятия, которые работают безубыточно, оказывают качественную услугу, имеют социальную направленность. Пример приведу – МУП «Лоск», которое занимается городскими банями. Оно однозначно останется. Баню на проспекте Победы уже однажды потеряли, когда ее отдали в частные руки, наша задача – остальные сохранить. Баню на улице Ермолаева недавно отремонтировали, стараемся «Лоск» развивать, у него огромная социальная направленность.

- А наши знаменитые «транспортники», МУП «УАТ»?

- МУП «УАТ» – куда от него денешься? Оно тоже социально-направленное, оно - гарант адекватной цены на рынке пассажироперевозок. В 2015 году, когда мы пришли к власти, там было больше 100 миллионов долга, почти 20 из которых - за топливо. Там налоги, ГСМ – кошмар. Мы выезжали на места, говорили с людьми, с руководством, ситуация была критичной. И вот уже третий год предприятие занимается многими социальными направлениями – перевозкой пассажиров, содержанием дорог, сейчас мы находим инвестора и начинаем развивать направление вывоза и утилизации мусора. Ситуация стабилизируется.

- Но ведь есть и убыточные предприятия?

- Есть. МУП «Урал» например (гостиница «Урал», прим. ред.). Вот смотрите: коммерсанты в любом бизнесе, в том числе и в гостиничном, умудряются получить прибыль, отбить вложения и кормить семью. А мы безвозмездно отдали здание муниципальному предприятию с расчетом на его прибыль и ее частичное возвращение в бюджет. А ничего не получалось. И не получилось бы ровно до того момента, пока на место не пришёл грамотный руководитель. Вообще, по муниципальным предприятиям каждая ситуация требует детального разбора. Взять МП «КШП» (муниципальная организация, занимающаяся обеспечением питания городских учреждений, прим. ред.) Я возглавлял КШП с 1997 по 2007 годы, и когда уходил - мы оставляли там прибыль 6,5 миллионов рублей. Там было все: договоры на поставку питания в школы, детские сады, детские лагеря, был кондитерский цех и пищевая лаборатория. Всё было, работай и работай, такое мощное социальное предприятие. А что сейчас? С 2010 года «вылезла» задолженность под 12 миллионов. Бухгалтерия нам представляла это как обеспеченную материальными ценностями задолженность: товарами на складе, «дебиторкой» и так далее. А оказалось, эти деньги ничем не обеспечены. Просто пустышка. Директор одна из первых покинула утопающий корабль. Она не имела на это морального права. Конечно, у нас есть план спасения, хотелось бы сохранить кондитерский цех и легендарную столовую №1. План есть, есть интересанты которые хотели бы заниматься питанием в столовой номер 1. Могу заверить еще раз: социально направленные предприятия останутся. Там где убытки, там, где конкуренция с частниками и не требуется муниципального участия – будем принимать решения. Но если у предприятия проблемы – вопросы будут возникать в первую очередь к директору. Если где-то убыло - значит, где-то прибыло.

- Спасибо, вопросы из прямого эфира: когда будет доступная среда, когда инвалиду-колясочнику в микрорайоне Татыш поставят пандус? В свое время прокуратура обязала администрацию с этим разобраться.

- Там есть депутат Каюрин (Александр, прим. ред.), через него проработаем эту тему. С доступной средой постоянно работаем. К примеру, светофоры: начинаем делать – сразу оснащаем звуковыми сигналами для слабовидящих. Кто–то жалуется, что громко и отвлекает, но давайте поставим себя на место людей с ограниченными возможностями… Это наши озерчане, они должны полноценно передвигаться по городу. Или вот пример: во Дворце творчества детей и молодёжи недавно реконструировали крыльцо, сделали пандус для инвалидов-колясочников. Такая работа не всегда заметна, но она идет. Это очень кропотливая и непростая работа.

- Вопрос, который в последнее время как-кто исчез из информационных повесток: когда начнётся строительство ледовой арены «Высота», разговоры о которой так часто заходили прошедшей зимой?

- Если мы об этом не говорим – это не значит, что мы об этом забыли. Дело вот в чем: после трагических событий в Кемерово серьезно возросли требования к безопасности возводимых объектов. Сейчас предстоит переделывать проект уже с учетом этих требований, что тоже стоит некоторых денег. Но это шаг в сторону безопасности, от этого не уйти. Могу заверить: никто не отказывается от участия в проекте - ни меценат Андрей Ильич Комаров, ни «Маяк», ни уж тем более город и область.

Вообще, я искренне уверен, что в последние годы город расцветает. Появляется масса интересных проектов, развивается городская среда, у нас стала занятой молодежь. Сейчас важно продолжать выстраивать здоровый диалог с жителями, это важно. Давайте делать мир вокруг себя лучше. Давайте жить в согласии, видеть разумный позитив и помнить, что наш город – это наша общая забота.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36935/