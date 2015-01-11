» День российского студенчества

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Редакция сайта Озерск.ру поздравляет всех студентов, преподавателей и Татьян с праздником! Пусть Ваши мечты сбываются, а цели достигаются.

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