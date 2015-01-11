В Челябинской области подводят итоги выборов

Окончательные итоги 48 избирательных кампаний, состоявшихся в Челябинской области 9 сентября, в воскресенье, будут подведены к утру 10 сентября.

Единый день голосования прошел спокойно, серьезных нарушений нет. Это были выборы в сельских поселениях, а также довыборы в городские и районные собрания депутатов.

Голосование прошло в округах, где проживает 50 тысяч избирателей. Крупных выборов в регионе не было. По предварительным данным, из 186 мандатов, в том числе в Копейске и Озерске, абсолютное большинство досталось кандидатам от «Единой России». К примеру, в Кизильском районе из 107 мандатов более 90 взяла «ЕР». Исключение составил только поселок Новый Кременкуль, в Сосновском районе, где из семи мандатов только два достались «ЕР». В остальных пяти округах выиграли кандидаты от «Справедливой России» и самовыдвиженцы.

Выборы совета депутатов элитного поселка Новый Кременкуль оказались и самыми конкурентными. На семь мандатов подано 40 заявлений. Поселок расположен в пяти километрах от Челябинска. Там проживает около полутора тысяч человек, но зарегистрировано чуть больше 260 человек, из них чуть больше 160 избирателей. Из 40 желающих зарегистрировано 35 кандидатов. Явка на выборах превысила 75%, причем почти половина избирателей проголосовала досрочно.

https://ura.news/news/1052350167