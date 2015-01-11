Андрей Кузнеченков: «Главной своей задачей считаю сохранение единства»

Накануне на внеочередной сессии Собрания депутатов Озерского городского округа избран новый председатель представительного органа местного самоуправления – им стал Андрей Кузнеченков, заступивший на этот пост вместо ушедшего в отставку Олега Костикова.

Вопрос о том, кто возглавит депутатский корпус - главный в повестке заседания – был рассмотрен в соответствии с действующим Уставом ОГО, и, что немаловажно, предельно демократично: каждый депутат мог заявить своего кандидата, агитировать за него, принять участие в обсуждении и проголосовать в открытом формате. Провел процедуру избрания старейший депутат Собрания депутатов Анатолий Лобода.

Андрея Кузнеченкова как своего представителя выдвинула на вакантную должность депутатская фракция ВПП «Единая Россия». Других вариантов предложено не было, поэтому голосование состоялось по единственной кандидатуре - и она была утверждена.

Коллеги по депутатскому корпусу поздравили своего руководителя с важным в его жизни событием и пожелали дальнейших успехов в работе на благо Озерского городского округа. Напомним, что до этого Андрей Кузнеченков являлся заместителем председателя Собрания депутатов Озерского городского округа.

После сессии Андрей Кузнеченков ответил на вопросы журналистов и в первую очередь пояснил, изменится ли что-то в деятельности Собрания депутатов в связи с его назначением:

- Я благодарю своих коллег за оказанное доверие. Мы в Собрании продолжим работать строго в рамках предписанных нам нормативно-правовых актов, лично у меня может несколько измениться стиль: больше станет представительских функций и меньше участия в работе постоянных комиссий. Главной своей задачей считаю сохранение единства представительной и исполнительной власти, и в этом смысле все должно получиться: с действующим главой округа Евгением Щербаковым мы вместе реализовывали довольно крупные проекты на производственном объединении, много пройдено сообща. Надеюсь, на новой должности пригодится тот административный опыт, который я получил, когда работал на «Маяке».

По словам Андрея Кузнеченкова, своим заместителем он видит человека с большим кругозором, готового к кропотливому труду и способного пожертвовать личными интересами ради общественной пользы. На данный момент рассматривается несколько кандидатур, окончательное решение Собрание примет на своей ближайшей сессии.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36968/