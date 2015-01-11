В Челябинске стартует первое южнуральское дерби сезона

В рамках чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду примет магнитогорский «Металлург».

Это будет первая встреча команд из дивизиона Харламова в сезоне 2018/2019. После двух стартовых матчей чемпионата подопечные Германа Титова имеют в своей копилке 2 очка после 2 матчей. «Металлурги», в свою очередь, провели на 2 матча больше, чем челябинцы и набрали 4 балла.

На данный момент подопечные чешского тренера Йозефа Яндача занимают 5 позицию в восточной конференции. «Черно-белые» располагаются чуть ниже – на 9-ом месте.

Первое южноуральское дерби состоится сегодня на арене «Трактор» в 19.00 по местному времени.

https://31tv.ru/novosti/v-cheljabinske-startuet-pervoe-juzhnuralskoe-derbi-sezona.html/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop